Remportez vos places pour À l'Unisson le 7 mars à l'Arsonic

Musiq3 et Mons arts de la scène, collaborent pour vous proposer un concours vous permettant de tenter de remporter deux places pour le concert À l'Unisson, le 7 mars à 20h.

Nouveau rendez-vous annuel avec le formidable orchestre transgénérationnel À l’Unisson, au terme d’une semaine de

résidence à Arsonic. Constitué de musiciens de Musiques Nouvelles, d’élèves et d’alumni parmi les plus talentueux du Conservatoire royal de Mons, cet ensemble bourré de vitalité, alliant professionnels et jeunes talents, donne vie, corps et âme à des créations de Denis Bosse, Gwenaël Grisi, Vincent Paulet et Judith Adler de Oliveira.



Un spectacle à découvrir le 7 mars prochain à l'Arsonic.