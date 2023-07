Remportez vos pass pour l'Esperanzah!, le festival qui casse les codes

Tipik vous invite à vivre une expérience musicale, festive et engagée au festival Esperanzah! 2023 à l'Abbaye de Floreffe!

Le festival namurois prône plus que jamais la diversité des formes culturelles en les voulant nouvelles, hybrides et globales. Via une programmation toujours plus audacieuse, faite de projets en provenance du monde entier, volontairement tournée vers tous les styles et ouverte à toutes les esthétiques.

Esperanzah! recevra ainsi tant des têtes d’affiches cohérentes avec leur ADN comme la chanteuse française Pomme (qui a personnellement choisi comme date estivale belge le festival pour son côté engagé), l’icône du reggae Tiken Jah Fakoly, le pianiste de génie Chilly Gonzales ainsi que nombre de projets comme La Femme, Jok’Air, Naâman, Kokoko! ou les Belges de La Jungle, Charlotte Adigery & Bolis Pupul, Ada Oda ou Blu Samu qui vont faire danser les festivaliers durant les 4 jours !