Remportez vos entrées pour aller voir PE en spectacle

On vous invite à aller voir PE en spectacle!

De son nom complet Pierre-Emmanuel, PE fait de l'humour son métier depuis plusieurs années. Grâce à l'humour, il a pu voyager dans toute la francophonie, sur la route de la vanne il a fait des rencontres et vécu des soirées étranges. Il vous fera un florilège de ces meilleures anecdotes et vous racontera ses moments les plus gênants/malaisants de scène. Que vous le croyez ou non, tout est vrai! (dans ses souvenirs en tout cas) Pour cette dernière représentation après plus de deux ans de tournée, PE a choisi une des plus belles salles du pays, préparez vous à une toute bonne soirée !

Déconseillé aux moins de 12 ans