Remportez vos accès pour un des plus grands simulateur de chute libre au monde

LE PLUS LARGE SIMULATEUR DE CHUTE LIBRE D'EUROPE !



Basé à Liège Airport, l'indoor skydive FLYIN Liège abrite un des plus larges simulateurs de chute libre d'Europe. D’une circonférence de 5,2 m et d'une hauteur de 15m, c'est l'endroit idéal pour découvrir les sensations de la chute libre, sans sauter d'un avion et en toute sécurité.

Sa soufflerie est totalement circulaire et fait 5,2m de diamètre et 15m de hauteur. L’air propulsé y atteint jusqu’à 300 km/h.

Un confort unique et des sensations garanties, tant pour ceux qui effectuent leur premier vol, que pour les professionnels.

Accessible à tous à partir de 4 ans, Flyin Liège vous fait découvrir les sensations d’un saut en parachute, sans avoir à sauter de l’avion!

En famille, entre amis ou entre collègues, vivez une expérience inédite et originale dont vous vous souviendrez longtemps! Autre avantage de l’activité: celle-ci ne dépend pas de la météo.

Vous serez également les bienvenus au bar-restaurant avec vue imprenable sur le simulateur. Le lieu idéal pour voir vos amis en pleine action ou admirer les professionnels évoluer.