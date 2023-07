Remportez une soirée aux "Collégiades" de la Collégiale de Sainte-Waudru le dimanche 9 juillet

Remportez des places pour le concert du dimanche 9 juillet des Collégiades et venez écouter Jean-Philipe Merckaert qui vous fera voyager entre les œuvres de Bach, Mozart, Frank et bien d'autres. "Les Collégiades" oragnisent chaque dimanche de juillet à partir de 18h des concerts d'orgue dans la Collégiale de Sainte-Waudru de Mons. Voici l'occasion rêvée, pour les intéressés, de découvrir le répertoire de l'orgue, et pour les amateurs de se régaler le temps d'une soirée.

Ce festival fête cette année sa trentième édition.