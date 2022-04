Remportez un ticket duo "enfant + adulte" pour la Quatuor Alfama

Le 24 avril prochain, l'asbl Proquartetto vous propose de plonger dans l'univers de Fanny et Felix Mendelssohn? Un spectacle tout public pour lequel Musiq3 vous offre un ticket duo valable pour un enfant et un adulte.

Le nouveau spectacle du Quatuor Alfama et de la comédienne Ariane Rousseau porte sur l’une des fratries les plus attachantes du monde musical du 19ème siècle. Il nous emmène sur les traces de Fanny Mendelssohn, à une époque où être femme, musicienne… et sœur d’un artiste de premier plan n’étaient pas choses aisées à combiner. Les mots de Michel Debrocq peignent avec tendresse et délicatesse le portrait à la fois biographique et fictionnel de cette personnalité émouvante et passionnante qui ne peut être comprise qu’à travers sa relation quasi gémellaire et fusionnelle à son frère cadet Felix. Cinquante minutes de théâtre et de musique (avec des extraits des quatuors de Felix et, en fil rouge, le seul quatuor qu’écrira Fanny) à destination des enfants dès 9 ans et de leurs parents.

Plus d'informations par ici.

Ce concert aura lieu le 24 avril à 16h au Conservatoire de Tournai. Tentez de remportez un duo ticket !