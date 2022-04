Remportez un séjour pour deux personnes à l'île Maurice

Votre émission La Grande évasion est de retour sur VivaCité et vous fait gagner des vacances exceptionnelles chaque jour de la semaine ! Ce vendredi 8 avril, on vous emmène sur l'île Maurice, avec la collaboration d’Air Belgium et de l’Hôtel 20 Degrés Sud Relais & Châteaux.

A gagner

Vacances pour 2 personnes de 7 jours/6 nuits à l’Ile Maurice, incluant :

Les vols directs aller-retour en classe Economy au départ de Brussels Airport. Les billets comprennent les repas à bord, les bagages et les taxes. Les nuitées avec petits déjeuners, à l’Hôtel 20 Degrés Sud, seul Boutique hôtel Relais et Château & 5 étoiles de l’Ile Maurice.

Validité : jusqu’au 7 avril 2023, en dehors des périodes d’exclusion (principalement les vacances scolaires), et selon disponibilités au moment de la réservation.

Comment participer ?

Ecoutez La Grande évasion ce vendredi 8 avril de 10h30 à 13h sur VivaCité et suivez les instructions données à l’antenne.