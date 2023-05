Remportez un séjour bien-être au cœur des forêts ardennaises

En plein cœur de l’Ardenne, dans la jolie commune de Lierneux, le Domaine de Bra fait figure de havre de paix et de sérénité, entouré d’une nature dépaysante. Le domaine de charme qui regroupe hôtel, spa, brasserie et restaurant bistronomique, propose de vivre une expérience reposante, mais non sans dynamisme. Dans le respect de la quiétude des lieux, le Domaine de Bra propose à ses hôtes une mise au vert entre confort, gourmandise et amusement.

À l’abri des regards

Difficile de faire plus tranquille que le Domaine de Bra, localisé dans l’une des plus belles régions de Belgique. Un peu moins de deux heures de route depuis Bruxelles sont nécessaires pour rejoindre le domaine. Au milieu des arbres, des prairies et des quelques vaches qui paissent aux alentours, le Domaine de Bra a pour intention de déconnecter ses hôtes de leur quotidien et de les reconnecter avec la nature. À la fois hôtel, spa, restaurant et logement insolite, le domaine se divise en plusieurs espaces. La maison principale d’abord, en pierres de la région, qui accueille les 6 chambres de l’hôtel ainsi que la brasserie le midi et le restaurant bistronomique le soir. Les quelques tentes aménagées en extérieur et chauffées ensuite, qui donnent le sourire à ceux en quête d’expérience insolite, sans perdre en confort. Deux options de logement complémentaires qui permettent toutes deux de profiter de la région pour une escapade à deux, entre amis, entre collègues ou en famille. Avec une capacité de maximum 20 personnes, le Domaine de Bra souhaite surtout s’établir comme un lieu de plaisir où l’ennui ne fait pas partie du paysage.