Remportez un repas pour 4 à la fête médiévale du restaurant Hors-Champs à Ernage

Dans le cadre de la fête médiévale du restaurant Hors-Champs à Ernage (Gembloux) qui a lieu du 2 au 4 septembre, immergez-vous le temps d’un repas dans l’ambiance du Moyen-âge !

Nous vous offrons un véritable banquet pour 4 personnes le samedi 3/09 à 19h pour découvrir les plats de l’époque en compagnie de seigneurs, chevaliers, ménestrels…

Pour participez, écouter l'émission En cuisine ce samedi 27 août de 8h30 à 10h30 sur VivaCité et La Une et suivez les instructions données à l'antenne.

Bonne chance !

Et si vous n'êtes pas notre heureux gagnant, vous pouvez réserver via l’adresse: info@hors-champs.be. Le prix (boissons incluses) est de 70€ pour les adultes et de 35€ pour les enfants (- de 16 ans).