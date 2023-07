Remportez un pass de 3 jours pour le Festival "Gaume Jazz Festival" du 11 au 13 août autour de Rossignol

La Gaume vous invite à venir découvrir leur côté jazz le temps d'un week-end. Les organisateurs du festival ont à cœur de faire découvrir le jazz à tous et pour ce faire ils vous ont concocter un programme unique en son genre. Allant du jazz "valeurs sûres" à des créations plus osées, le Gaume Jazz Festival ne finira pas de vous surprendre. C'est sur 5 scènes différentes à Rossignol et ses environs que se déroule ce festival unique.

Tentez de remporter le prix unique d'un PASS de 3 jours pour le festival de jazz de Gaume !

Pour plus d'informations concernant le programme, rendez-vous sur le site du festival : Programme 2023 – Gaume Jazz Festival (gaume-jazz.com)