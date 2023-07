Remportez un PASS d'une journée ou de deux journées au festival Chassepierre les 19 et 20 août

Le Festival international des arts de rue de Chassepierre fête sa 49e édition cette année. Ce festival rassemble des artistes internationaux des arts de rue allant du cirque à l'humour et au théâtre en passant par la danse, la musique et les marionnettes. Ces artistes brillent dans leur art et vous proposent de découvrir en famille ou seul, pour tous, grands et moins grands, leurs spectacles hauts en couleurs. Le festival espère vous apporter émotions, humour et fantaisies.

Alors n'hésitez plus et tentez votre chance et remportez vos Pass pour 1 journée ou 2 journées dans cette charmante ville de Gaume qu'est Chassepierre !

Pour plus d'informations sur le programme, rendez-vous sur le site du festival : Festival international des Arts de la rue Chassepierre - Programme