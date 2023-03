Ecoutez le Réveil de Tipik et remportez chaque jour un accès pour 4 personnes à The Vex pour l'expérience Vex Arena à Louvain-La-Neuve ou à Liège.

The Vex est un centre de réalité virtuelle où vous pouvez profiter d'innombrables expériences virtuelles. The Vex vous fait plonger dans différents univers plus insolites les uns que les autres.

The Vex dispose de 4 attractions différentes: Vex Adventure, Vex Arena, Vex Arcade et Escape room VR.