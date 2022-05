Remportez les dernières places pour le Classic 21 Festival !

Tous les tickets pour le Classic 21 Festival ont été vendus... mais Raphael Scaini vous offre les dernières places dès le lundi 9 mai dans Coffee On The Rocks, avec la complicité de Santander.

Notre premier festival, avec Romano Nervoso, Plain Jane, JJ Wilde, Jane Doe, Thomas Frank Hopper et Ruben Block, est sold-out, mais si vous écoutez Coffee On The Rocks la semaine prochaine, vous pourrez être des nôtres pour cette grande fête qui s'annonce mémorable à plus d'un titre.