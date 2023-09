Remportez les dernières places pour Elvis Costello à Bozar

Au cours des dernières décennies, Elvis Costello s’est produit chez nous dans des formations très diverses. À l’affiche des concerts, citons de The Sugarcanes, The Allen Toussaint Band, Steve Nieve, The Attractions et The Imposters. Au sein de toutes ces formations, l’incontournable " Professor Nieve " (Steve Nieve) est toujours très présent.

Le mercredi 27 septembre à 20h, Bozar accueillera Elvis Costello et son complice de toujours Steve Nieve à Bruxelles.

Le concert est sold out, mais La Première vous offre les dernières places !

