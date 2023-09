Remportez les dernières places pour Caetano Veloso à Bozar le 25/09

Caetano Veloso est sans aucun doute l’un des compositeurs et chanteurs brésiliens les plus populaires et influents. À la fin des années 60, il s’est exilé à Londres, à l’instar de son camarade Gilberto Gil. Caetano Veloso est devenu une véritable icône de la musique dans le monde entier, recevant denombreux prix. Certains le considèrent même comme un des meilleurs auteurs-compositeurs du 20e siècle, le comparant à des noms comme Bob Dylan, Bob Marley, John Lennon et Paul McCartney.

En 2021, après un peu moins de dix ans d’impatience, Caetano Veloso a sorti un tout nouvel album, "Meu Coco", qui se veut un voyage dans la tête de l’artiste. C'est cet album qu'il nous présente, accompagné de son groupe, sur la scène de BOZAR le lundi 25 septembre à 20h.

