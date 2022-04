Remportez deux places pour Please continue Hamlet, au Théâtre Nationale le 5 mai

Le plateau est transformé en cour d’assises: c'est procès d’un jeune homme qui, au cours d’un mariage, a tué le père de sa petite amie. Les protagonistes, seuls acteurs sur la scène, se présentent : Hamlet pour l’accusé, Gertrude pour sa mère et Ophélie pour son ex-petite amie. Les avocats et avocates, le ou la présidente, les huissiers et huissières sont quant à eux et elles d’authentiques hommes et femmes de loi de la ville où le spectacle est présenté.

Le public se retrouve témoin direct du fonctionnement complexe de la justice. À l’issue des débats, douze spectateurs désignés pour constituer le jury populaire devront délibérer et statuer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

Basée sur le dossier d’instruction d’un cas réel ainsi que sur le meurtre de Polonius dans le Hamlet de Shakespeare, la performance doit autant au " mock trial " qu’aux concours oratoires. Avec cette troublante expérience, Yan Duyvendak et Roger Bernat interrogent la pertinence des jurys populaires dans les tribunaux et conduisent chacun à se questionner sur son idée de la justice, en particulier sur la subjectivité de nos décisions.

Pour plus d'informations https://www.theatrenational.be/fr/activities/1974-please-continue-hamlet#presentation