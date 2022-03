Remportez des places pour Ziv Ravitz et Lionel Loueke

Après avoir sillonné les routes du jazz une décennie durant aux côtés d’Avishai Cohen, Yaron Herman et Shai Maestro, Ziv Ravitz se révèle aujourd’hui dans la peau du leader.

Devenu un des éléments fédérateurs d’une scène particulièrement hétéroclite, ce batteur est partie prenante de cette génération de jazzmen sans frontières géographiques et stylistiques. Son aventure musicale chemine de Beer-Sheva en Israël en passant par Paris et New-York. Il arpente les contrées d’un jazz sans ornière, définissant avec ses contemporains les contours d’une musique libre et plurielle.

Son complice Lionel Loueke a lui aussi travaillé avec les plus grands musiciens (Herbie Hancock, Chick Corea, Wayne Shorter…). Ils interpréteront certaines de leurs compositions les plus célèbres et donneront un aperçu de leur album paru à l’automne 2021.

Des personnalités hors du commun avec une aura qui irradie littéralement les personnes et la musique.

