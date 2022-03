Remportez des places pour voir "Reporters de guerre" de Sébastien Foucault au Théâtre des Tanneurs à Bruxelles

Pour Reporters de guerre, Vedrana Božinović (journaliste pendant le siège de Sarajevo, devenue actrice), Nikša Kušelj (qui a fui le siège de Dubrovnik pour réaliser ses rêves de chant et de cinéma), Michel Villée (ex-attaché de presse à MSF-Belgique, devenu marionnettiste) accompagnent Françoise Wallemacq (journaliste de radio à la RTBF) sur les traces des reportages les plus marquants qu’elle a réalisés en Bosnie entre 1991 et 1995.

Comment, en tant que journaliste ou artiste, raconter la guerre ? Quel dialogue se crée entre l’art et le journalisme ? Comment le journalisme et l’art peuvent-ils aider à résister au chaos et à l’effondrement ?

Sur scène, Françoise, Vedrana, Nikša et Michel convoquent leurs souvenirs, ceux des journalistes locaux·les et internationaux·les qui ont couvert cette guerre, et ceux des témoins que la journaliste belge a interrogé·es à l’époque et qu’elle a retrouvé·es 25 ans plus tard. Autant de mémoires vives, singulières, essentielles, que chacun·e explore avec ses propres armes pour tenter d’y débusquer de quoi affronter nos lendemains."

Le Théâtre des Tanneurs