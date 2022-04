Remportez des places pour "Musiques Fraîches" à Arsonic

Partez à la découverte des voies sonores de demain avec l'ensemble Musiques Nouvelles. Des places sont à remporter le 19 avril prochain.

L’ensemble Musiques Nouvelles ne cesse de rafraîchir les murs du son en les parant des nuances diaprées du présent. Cinq créations sont au menu de l’édition 2022, en autant de mondes sonores inédits, fruits du talent de la nouvelle génération de compositrices et compositeurs oeuvrant en Wallonie et à Bruxelles. Une soirée au diapason de notre temps – jeune, inventive et enthousiasmante !



