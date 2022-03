Remportez des places pour le BANAD Festival 2022

Pour la 6e année consécutive, le BANAD (Brussels Art Nouveau & Art Deco) Festival ouvre les portes de lieux remarquables issus du patrimoine Art nouveau et Art Déco à Bruxelles. Au programme : visites guidées d’intérieurs privatifs, conférences et activités inclusives et familiales.

Du 12 au 27 mars, le BANAD Festival revient à Bruxelles pour une édition XXL à la découverte d’une cinquantaine de lieux remarquables. Les visites s'étalent sur trois weekends de mars, chacun dédié à un quartier bruxellois. Les visiteurs auront la chance de découvrir une cinquantaine de lieux habituellement fermés au public.

Cette année, le public aura la chance de visiter l’Ancienne Banque Brunner (rue de la Loi), l’Ancien Institut Coppez (avenue de Tervueren) et la Maison-atelier du peintre Arthur Rogiers (rue Charles Quint). La découverte de la Maison Van Hoof (boulevard Lambermont) et de l’Ancien hôtel de l’Administration centrale de la Régie des Télégraphes et Téléphones (rue des Palais) sera elle aussi au programme.

Tout le programme des visites ici.

Musiq3 vous offre des pass pour 8 visites au choix dans le cadre du BANAD Festival.