Remportez des places pour l'avant-première du film belge "Le Paradis" au Festival de Mons

Dans le cadre du Love International Film Festival Mons, la RTBF vous propose de gagner des places pour l'avant-première du film belge Le Paradis. Réalisé par Zeno Graton, il sera présenté le mardi 14 mars à 19h à Imagix Mons.

Que raconte ce film ?

Joe, 17 ans, est sur le point de sortir d’un centre fermé pour mineurs délinquants. Si son juge approuve sa libération, il ira vivre en autonomie. Mais l’arrivée d’un nouveau jeune, William, va remettre en question son désir de liberté.

Premier long-métrage de Zeno Graton, Le Paradis est également sélectionné dans la section Generation 14plus de la prestigieuse Berlinale, où il a reçu un bel accueil ce dimanche 19 février. Jeune réalisateur formé à l’INSAS, le cinéaste s'était déjà fait remarquer avec son court-métrage de fin d’étude. Mouettes avait remporté le Bayard d’Or du Meilleur Court-Métrage lors de la 28e édition du Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) en 2013. Zeno Graton a également réalisé le court Jay parmi les hommes en 2015.

Produit par Tarantula, Le Paradis réunit deux jeunes acteurs qui vont faire parler d'eux dans les prochains mois : Khalil Gharbia (déjà vu dans Skam et Peter Von Kant), et Julien de Saint-Jean (Emma Bovary et Arrête avec tes mensonges).

En pratique

Quoi ? La projection du film Le Paradis suivie d'une séance de questions-réponses avec l'équipe du film, dans le cadre de la 38e édition du Love International Film Festival Mons

Quand ? Le mardi 14 mars à 19h

Où ? À Imagix Mons (Adresse : Bd André Delvaux 1, 7000 Mons)

Répondez correctement à la question ci-dessous avant le 7 mars et tentez de remporter 20x2 places pour cette avant-première. Les gagnants seront tirés au sort et contactés par mail. Bonne chance !