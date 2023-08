Remportez des places pour l'avant-première de la nouvelle série "Salle des profs"

Salle des profs, c'est votre nouvelle série d'épisodes courts écrite et réalisée par Pierre-Yves Wathour et Christophe Bourdon. Bientôt diffusée sur La Une, elle sera présentée en avant-première à l'UGC De Brouckère le jeudi 24 août à 17h en présence de l'équipe. Jouez ci-dessous pour gagner vos places !

Salle des profs, ça raconte quoi ?

Bienvenue dans ce lieu interdit aux regards extérieurs, où l’on refait le monde, se vanne, s’engueule, se taquine, se bagarre, se réconcilie, délire, s’aime ou se déteste. Salle des profs est un programme court qui suit le quotidien d’une salle des profs, à travers cinq de ses occupants : Simon et Samia, deux jeunes quadras, amis inséparables qui s’aiment autant qu’ils se chamaillent. Vanille, la prof d’arts la plus à l’ouest de l’univers, Jurdieu, le prof d’histoire rigide et autoritaire et Clément Binamé, le directeur complètement dépassé à la bêtise abyssale.

Pour interpréter ces personnages, un casting inédit a été réuni : Mélissa Diara (Pandore), Baptiste Lalieu (aka Saule), Marie Kremer (Dikkenek, Caché), Jean-Luc Couchard (Dikkenek, Taxi 4) et Renaud Rutten (Une chanson pour ma mère). A l'écriture et à la réalisation, on retrouve deux experts de l'humour : Pierre-Yves Wathour et Christophe Bourdon qui officient tous deux, notamment, comme auteurs du Grand Cactus sur Tipik.

Les épisodes de Salle des profs seront disponibles à partir du 25 août en intégralité sur Auvio, et diffusés quotidiennement à partir du lundi 28 août à 19h25 sur La Une.