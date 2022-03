Remportez des places pour Fruit Tree aux Brigittines

Lara Barsacq puise dans les Ballets russes du début du XXe siècle, une inspiration foisonnante au service des oubliées de l’Histoire. Après le solo Lost in Ballets russes, le trio IDA don’t cry me love sur Ida Rubinstein, Lara Barsacq réhabilite dans Fruit Tree la chorégraphe Bronislava Nijinska et son ballet des Noces composé par Igor Stravinsky.

Maniant l’art du détournement et des digressions poétiques, elle y convoque la féminité, les rites de passages, la liberté des corps dansants dans une réflexion nourrie par l’écoféminisme contemporain. En écho aux préparatifs de la jeune épouse éplorée du Livret, la cérémonie de Fruit Tree entremêle danses, chants et récits, jouant d’une harmonie paradoxale, joyeuse et mélancolique.

Toutes les infos sur le spectacle ici.

Musiq3 vous propose de remporter des places pour la représentation du 17 mars.