Remportez des places pour assister à l'émission "The Dancer"

Une nouvelle émission débarque bientôt sur La Une, "The Dancer". Un concours présenté par Sara De Paduwa entièrement dédié à la danse qui a pour objectif de dénicher le ou la meilleur(e) danseur ou danseuse de Belgique.

Pour devenir The Dancer, les candidats vont avoir besoin de vous car durant la première phase de sélection, c’est le public présent sur place qui détient tous les pouvoirs. En effet, via votre smartphone et une application, vous allez pouvoir voter pour vos coups de cœur et les sélectionner pour la phase suivante.

Vous souhaitez remporter des places pour rejoindre le public de The Dancer et donc devenir acteur de cette émission ? On vous offre maintenant 4 places pour les enregistrement du 30 septembre et 1er octobre à 12h30.

Les enregistrements se dérouleront à Vilvoorde près de Bruxelles.

Pour gagner vos places, répondez correctement, avant ce dimanche 18 septembre minuit, à la question suivante :