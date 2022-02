Remportez des entrées pour le 18ème salon Décojardin à Ciney Expo

Le Salon Décojardin à Ciney EXPO est le tout premier salon d’aménagement de jardin et de jardinage de l’année. Vous pourrez y trouver un tas d’informations concernant l' aménagement de votre extérieur, les nouvelles tendances… Le salon met en avant le fait qu’il défend une politique de respect de notre environnement laissant une certaine liberté à celle-ci afin qu’elle puisse s’épanouir autant que vous. Il propose dans la même ligne de pensée de découvrir la permaculture et diverses nouvelles techniques en accord avec les écosystèmes… Ateliers et conférences sont également au programme.