Remportez des entrées pour l'exposition interactive "Tim Burton, Le Labyrinthe"

Après avoir été présenté à Madrid et Paris, "Tim Burton, Le Labyrinthe" débarque à Bruxelles sur le site de Tour & Taxis. Sous la forme d’un labyrinthe interactif, avec plus de 300 itinéraires possibles, vivez une expérience immersive en plongeant dans le monde intérieur de Tim Burton : de "Alice au pays des Merveilles" à "Mars Attacks!" en passant par "L'Étrange Noël de Monsieur Jack" ou encore "Charlie et La Chocolaterie" et "Beetlejuice". A découvrir à partir du 20 octobre 2023 !

Du jeudi 12 au mercredi 18 octobre, Classic 21 vous offre des entrées pour cette exposition interactive qui plonge le visiteur dans l’univers fantasmagorique du cinéaste Tim Burton.