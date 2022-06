Remporte un Time’s Up! Kids

OUFtivi te propose un concours pour remporter le jeu Time’s Up Kids version Panda.

Avec Time’s Up! Kids, l’indispensable jeu d’ambiance de Repos Production est maintenant à la portée des plus petits. Plus besoin de savoir lire pour s’amuser ! Cette version est conçue pour pouvoir jouer avec des enfants qui ne savent pas encore lire.