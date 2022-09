Remporte un super sac des Schtroumpfs !

Youpi ! La saison 2 en 3D "Les Schtroumpfs" est à découvrir sur OUFtivi et sur Auvio. A cette occasion, OUFtivi te propose un super concours pour tenter de remporter ton cartable schtroumpfs.

Cela fait déjà plus de 30 ans qu’ils enchantent notre imagination et qu’ils nous font schtroumpfer de plaisir. Ces petits personnages bleus qui ont fait connaître Peyo dans le monde entier reviennent pour une deuxième saison d’aventures inédites et en 3D. Mais savais-tu qu’ils étaient de retour sur OUFtivi et sur Auvio ?