Remporte un pack surprise pour les Plaisirs d’Hiver à Bruxelles

Du vendredi 25 novembre au dimanche 1er janvier, la Ville de Bruxelles célèbrera la 22e édition de Plaisirs d’Hiver. Cet événement incontournable embrase le cœur de la capitale et lui redonne couleurs et éclats avec son ambiance ouatée, colorée et féérique

Plaisirs d’Hiver rime évidemment avec sapin majestueux et crèche grandeur nature. Les deux s’invitent sur notre chère Grand-Place, habillée et transcendée par un époustouflant spectacle son et lumière. Plaisirs d’Hiver rime aussi avec grande roue, patinoire, manège, expositions, fanfares, chorales… Sans oublier ces chalets boisés d’où s’échappent des arômes entêtants qui font le bonheur des curieux comme des gourmands et des fins gourmets en quête de cadeaux originaux.