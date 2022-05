Remporte un abonnement d’un an pour Pairi Daiza

Des pandas géants, des ours, des loups, des tigres, des éléphants. Mais aussi des manchots, des hippopotames, des reptiles, des poissons et des oiseaux. Et des animaux moins connus comme les couscous des Célèbes, les rats des nuages, les oryx algazelles, les langurs de François ou les cerfs du Père David. Il y a toujours de quoi faire à Pairi Daiza !

En plus, en cette période, les cigognes ont beaucoup de travail dans le Jardin des Mondes. Bébé rhinocéros, lémuriens, chèvres, pélicans, kangourous, chauves-souris, … et notre petit doigt nous dit que ce n’est pas fini.

Visiter Pairi Daiza c’est la chance d’observer plus de 7000 animaux répartis sur plus de 75 hectares et de prendre conscience qu’il faut agir car de trop nombreux animaux sont en voie d’extinction dans la nature. Le parc participe d’ailleurs à près de 100 programmes internationaux de sauvegarde et de conservation d'espèces en danger et essaie de sensibiliser ses visiteurs à l’urgence.