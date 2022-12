Remporte ton shorty ou ton slip de la série “La vie en slip”

Tous les matins, Jipé, Issa et Pedro se réunissent dans leur repaire secret pour choisir une mission dans le grand livre de la coolitude. Ils mettent tout en oeuvre pour réussir cette mission, mais ce qui devrait être facile pour des enfants normaux l'est beaucoup moins pour ces trois têtes brûlées, rois de la gaffe et toujours à côté de la plaque.