Remporte ton Pass pour découvrir la Citadelle de Namur

OUFtivi te propose un concours pour remporter ton Citadelle Pass pour toi et ta famille !

Au programme :

Le tour commenté en train touristique

Monte à bord du train touristique de la Citadelle et laisse-toi conduire le long des remparts de cette somptueuse place forte. Tu pourras parcourir l'ensemble de ses fortifications et découvrir des panoramas uniques sur la vallée, la ville et ses bâtisses.

La visite des souterrains

Une visite guidée immersive qui te plongera au cœur de l'histoire de la Citadelle en son et lumière.

Tout au long du parcours, des animations en 3D, des projections et des effets sonores viendront renforcer et illustrer les commentaires du guide.

La visite du Centre du Visiteur Terra Nova

Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, tu pourras suivre ce mur flottant d’écrans et d’images, qui raconte l’histoire de la vie namuroise de la nuit des temps à aujourd’hui. Cartes et vidéos côtoient le plan relief de Namur, des images et témoignages sonores, les traces de l’histoire militaire ou de la vie commerçante. Une véritable plongée multimédia dans le passé, le présent et le futur de Namur !