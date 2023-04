Remporte ton pass 3 jours pour le Festival Namur en Mai

Apprête-toi à être émerveillé, ému et transporté par l'atmosphère enchanteresse de ce festival des arts forains. Laisse-toi guider par l'ambiance fantastique des spectacles au cœur de la ville de Namur. Le cirque, le théâtre, le conte, la musique et le cabaret se réunissent pour t’offrir un grand théâtre poétique à ciel ouvert. Pendant 3 jours, le festival propose plus de 300 représentations proposées par plus de 60 compagnies belges et internationales.