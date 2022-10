Remporte ton abonnement pour Pairi Daiza

Eh bien oui, entre le 15 octobre et le 6 novembre 2022, Pairi Daiza célébrera Halloween. Vêtu de ses plus belles couleurs d’automne, le Jardin des Mondes immergera ses visiteurs dans une ambiance unique, entre frissons et féerie.

Une programmation originale avec des grimages, des bals, des concerts et les très attendus mapping vidéos. Les 7.000 animaux du Jardin des Mondes accueilleront des créatures légendaires et des visiteurs chaleureusement invités à déambuler costumés dans les allées colorées. Halloween à Pairi Daiza renouera cet automne avec l’esprit de fête collective !

▪ 44 animations et espaces créatifs dont 22 nouveautés créés spécifiquement pour Pairi Daiza

▪ Plus de 100 artistes dans le Parc chaque jour de spectacle

▪ 4 mapping vidéos féériques créés sur mesure pour Pairi Daiza

▪ Un écran d’eau géant de 40m d’où surgiront 5 monstres des profondeurs

▪ Un dôme hanté où la musique rock, celtique, festive et la magie seront présents durant 16 jours

▪ Des décors et créatures légendaires originales, œuvres d’artistes plasticiens de chez nous ▪ Des recettes spéciales concoctées par le Chef