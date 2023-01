Remporte tes places pour le spectacle “Les 4 pouvoirs magiques”

Du 4 au 5 février de 9h30 à 17h, le CCJette organisera un week-end entièrement consacré à l’émerveillement des enfants de 0 à 6 ans, autour de la thématique des émotions. Que tu sois d’humeur chafouine, enthousiaste, joyeuse ou apaisé, tu trouveras ton bonheur sur cette 9e édition du festival. Les espaces et la programmation seront pensés pour t’emmener à éveiller, sentir et nommer tes états affectifs. Entre spectacles, concerts et ateliers, fantaisies poétiques et découvertes, tu pourras participer à des activités aussi divertissantes qu’enrichissantes !

Durant le festival, tu pourras retrouver différents spectacles comme “Les 4 pouvoirs magiques” : Tout enfant est un adulte en devenir. Tout comme nous, les petits vivent des émotions fortes et peuvent éprouver des difficultés à exprimer ses besoins. Mais, comment les aider à accueillir leurs émotions ? Et comment leur transmettre de manière ludique des valeurs telles que la tolérance, la patience et le courage ? Comment les aider à établir des relations harmonieuses, dans le respect de l’autre et de soi-même ? En les transformant en apprentis magiciens ! Par le biais du théâtre et inspirées de la sagesse toltèque, deux comédiennes enseigneront aux enfants quatre pouvoirs magiques pour transformer leur quotidien. Ils pourront tantôt observer tantôt participer activement à améliorer le jeu des relations lorsqu’il se dégrade sur scène. À l’issue de la représentation, ils en sortiront transformés… Et les grands aussi ! La pièce est divisée en quatre tours de magie, qui correspondent à l’apprentissage des 4 accords toltèques, valeurs véhiculées dans le livre " Les quatre accords toltèques " de Don Miguel Ruiz.