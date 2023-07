Remporte tes places pour le spectacle “La Belle et la Bête” au château de Rixensart

Du 18 juillet au 12 août, plonge dans la magie en te rendant au cœur du château de Rixensart ! Là-bas, un spectacle merveilleux t'attend : La Belle et la Bête. Viens découvrir ce conte enchanté où l'amour triomphe de tous les obstacles. Les acteurs te transporteront dans un monde féérique rempli de surprises et d'émotions. OUFtivi te propose un super concours pour remporter 4 places et aller vivre une expérience magique avec ta famille !

Cette histoire inspirée de La Belle et la Bête se déroulera en plein air au château de Rixensart du 18 juillet au 12 août 2023. Tu pourras voir des acteurs jouer sur scène et découvrir le magnifique château. Tout le monde peut y assister, des plus petits aux plus grands, de 7 à 177 ans !