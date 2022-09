Remporte tes places pour le spectacle de “Jules Verne”

Le spectacle “ Jules Verne” s’invite dans les plus belles salles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille !

Découvre l’univers de la musique symphonique grâce à une histoire adaptée pour les enfants, mise en scène et racontée par les musiciens et des comédiens : telle est la formule magique qui fait le succès de l’Orchestre à la portée des enfants depuis maintenant 26 ans.

"A l’âge de 6 ans, le jeune Jules Verne est mis en pension dans une institution très stricte tenue par une certaine Mme Sambin. Jules, alors âgé de 11 ans, s’est enfui et a embarqué sur un long-courrier en partance pour les Indes, en qualité de mousse. Le but de son expédition improvisée était de rapporter un collier de corail à sa cousine Caroline dont il était follement amoureux. Son père parvint à le récupérer lors d’une escale à Paimboeuf. L’apprenti aventurier et futur écrivain fut sévèrement puni et se promit désormais de ne plus voyager qu'en rêves”.