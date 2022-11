Remporte tes places pour le spectacle “Animal Farm” au Théâtre Royal du Parc

Du 9 novembre au 10 décembre, tu pourras retrouver le spectacle “Animal Farm ” au Théâtre Royal du Parc . A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille.

Après 1984, le Théâtre Royal du Parc propose une adaptation musicale de l’autre célèbre roman de Georges Orwell. Une dizaine d’actrices, d’acteurs, de chanteuses et de chanteurs vous entraîneront dans cette ferme où les animaux ont chassé les hommes pour finalement reconstituer une société encore pire. L’œuvre n’a pas pris une ride et résonne particulièrement aujourd’hui.

Comme pour 1984, ce spectacle s’adressera au plus grand nombre. Le génie d’Orwell c’est de raconter des choses terribles à travers un conte, une fable accessible à tous. Ce n’est pas étonnant qu’un dessin animé magnifiquement réalisé fut tiré de ce roman.

Animal Farm sera un spectacle musical. Laurent Beumier (qui a signé aussi la musique originale du Noël de Monsieur Scrooge, de 1984 et récemment de Notre Dame de Paris) composera la musique et c’est Emmanuelle Lamberts qui coréalisera le spectacle et assumera les chorégraphies.