Remporte tes places pour le Monde Sauvage d’Aywaille

OUFtivi te propose un concours pour remporter des entrées pour toi et ta famille au Monde Sauvage d’Aywaille.

Embarque pour un safari au Monde Sauvage, à seulement 25 km de Liège. En petit train ou en voiture, tu découvriras dans ce zoo un véritable safari africain avec ses girafes, hippopotames, rhinocéros, zèbres, gnous et bien d’autres espèces dans un cadre naturel, conçu de manière à leur permettre d’évoluer en semi-liberté.



Découvre aussi dans le parc le plateau sud-américain, les volières, le dôme et son temple maya, les grands fauves et les ours, la forêt nord-américaine, l’île aux singes et aux lémuriens ainsi que de nombreuses surprises et nouveautés.