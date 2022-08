Remporte tes places pour le Kidzik !

Ces 26, 27 et 28 août 2022, c’est le grand retour du festival musical des petites oreilles à Louvain-La-Neuve ! Cordes pincées, chants a capella, tambourins et pianos : cette année encore, il y en aura pour tous les goûts au Kidzik !

Un soir, dans un grand magasin, un petit garçon qui s’appelle Joseph se cache dans le rayon des jouets et se fait enfermer à l'intérieur. Alors que la nuit tombe, il voit les jouets s’animer. Le premier personnage qu’il aperçoit est Betty Quette, une petite poupée qui s’amuse à changer les prix et l’aspect des jouets du rayon, pour être certaine qu’ils ne soient jamais vendus et qu’ils restent toujours ensemble. Un homme de ménage passe et Joseph est étonné du fait qu’il soit capable de voir les jouets bouger.

L’explication est simple : seules les personnes ayant gardé leurs yeux d’enfants sont capables de les voir. L’homme de ménage lui explique que c’est juste une histoire de volonté, qu’il suffit de ne pas perdre ses lunettes roses et bleues que beaucoup posent négligemment en grandissant et puis oublient une fois adultes.