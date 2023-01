Remporte tes places pour le film “Grosse colère et fantaisies”

OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille à l’occasion de la sortie du film “ Grosse colère et fantaisies” .

- Vague à l'âme de Cloé Coutel : Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. Seule, elle s'ennuie et regarde passer un bernard-l'ermite. Imitant l'étrange animal, elle se met à danser et découvre dans la joie une nouvelle liberté.

- Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck : Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible: la colère…