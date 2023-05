Remporte tes places pour la séance de ton choix dans les cinémas UGC

OUFtivi te propose un concours pour remporter des places de cinéma pour toi et ta famille. Tu pourras choisir la séance de ton choix dans tous les cinémas UGC en Belgique.

Tu as sûrement déjà entendu parler des cinémas UGC. Son objectif ? Faire des cinémas de véritables centres de vie, de culture et de divertissement placés au cœur de l'environnement urbain dans des quartiers dynamiques. Un concept qui a fait d'UGC l'un des premiers réseaux européens avec 508 salles en France, 74 en Belgique, et 650 films programmés chaque année qui attirent près de 34 millions de spectateurs. Aujourd'hui, fidèle à son dynamisme, UGC s'est lancé un nouveau défi : intégrer pleinement le numérique. Un pari déjà gagné puisque son réseau a été le premier à être totalement équipé dans cette technologie !