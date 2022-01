Remporte tes places pour la séance de ton choix aux cinémas Grignoux !

Remporte des places pour toi et toute ta famille pour la séance de ton choix dans les cinémas Grignoux !

Depuis l’inauguration du cinéma Sauvenière à Liège et la reprise du Caméo à Namur, les Grignoux proposent treize salles neuves ou rénovées sur trois sites liégeois et un site namurois. Tu pourras y découvrir le meilleur du cinéma belge et international, pour les petits comme pour les grands ! Petite information supplémentaire : une attention particulière est apportée aux films pour enfants pendant les vacances scolaires.