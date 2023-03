Remporte tes places pour la séance de ton choix au Kinepolis

Kinepolis veut offrir la meilleure expérience cinématographie à ses visiteurs. Au total, il exploite aujourd’hui 110 cinémas au niveau mondial. Cela représente plus de 1124 écrans pour environ 200 000 places assises. En Belgique, le Kinepolis c’est 11 cinémas et plus de 130 salles. Pour assurer une expérience cinématographe inoubliable à des millions de visiteurs, ce cinéma peut compter sur plus de 4 000 collaborateurs.