Remporte tes places pour la Made in Asia 2022

Événement incontournable pour tous les fans de mangas et d’animés mais aussi de jeux vidéo, de youtubeurs et de cosplay, la Made in Asia occupera les cinq palais principaux de Brussels Expo !

Cette année, le salon Heroes Comic Con se tiendra en même temps dans un palais voisin. Vous pourrez y croiser des acteurs comme Andy Serkis (Seigneur des Anneaux, Star Wars), Alyssa Milano (Charmed), Matt Smith (Dr Who, House of the Dragon) ou encore Caleb McLaughin (Stranger Things).

L’année passée, l’équipe de Shinyusu s’est rendue à la Made in Asia