Remporte tes places pour la demi-finale de The Voice Kids

Tu as envie d’assister à la demi-finale de The Voice Kids ? Participe à notre concours OUFtivi pour peut-être remporter des places pour toi et ta famille.

Tu pourras alors venir soutenir les talents de la deuxième saison de The Voice Kids lors de l’avant-dernière étape de la compétition. Saisis cette chance pour venir applaudir les Talents en compagnie des quatre coachs, Typh Barrow, Alice on the roof, Matthew Irons et Black M. Un moment unique de l’aventure à ne pas manquer !