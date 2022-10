Remporte tes places pour la Chasse au Trésor à l’Abbaye de Villers-la-Ville

L’Abbaye de Villers organise sa traditionnelle Chasse au Trésor le samedi 29 octobre 2022 , en soirée. A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille.

Découvre l’Abbaye à la lueur des brûlots et apprivoise la nuit dans une ambiance ludique, féérique et magique. Le principe de cet événement nocturne ne change pas : les participants reçoivent un parchemin sur lequel sont indiqués le " pitch " de l’énigme et une quinzaine de lieux marqués d’une croix. A chaque étape, les chasseurs de trésor doivent trouver des indices qui leur permettent de découvrir le coffre-fort des moines.