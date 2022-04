Remporte tes places pour l'Inc’Rock Festival

L’ Inc’Rock Festival est de retour cette année du 6 au 8 mai. OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille pour la journée du dimanche 8 mai.

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de l'Inc’Rock 2022 le Festival à ne pas manquer : des artistes incroyables, un endroit convivial mêlant musique et activités mais surtout une certitude que la bonne humeur sera bien présente !

Le dimanche, place à une journée familiale XXL où Kendji Girac tiendra le haut de l’affiche avec, avant lui, Ykons, Wejene, Saule, DJ DADDY K, Juicy, Skarbone 14 ou encore Coline et Toitoine et DJ BELGIAN POP. Des animations pour les enfants et un concert jeune public de Monsieur Nicolas viendront compléter la programmation du jour.