Remporte tes places pour l’exposition “Ordures, l’expo qui fait le tri”

Jusqu’au 31 décembre, retrouve l’exposition “Ordures, l’expo qui fait le tri” au Musée de la Vie wallonne à Liège. A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter tes places pour toi et ta famille.

Souvent oubliés une fois jetés, nos déchets ne cessent pourtant pas d'exister. Ils sont tout autour de nous : rues, forêts, océans… jusque dans l'espace ! Ils en disent long sur nos valeurs, nos choix et nos modes de vie. ORDURES aborde les grands enjeux écologiques, sociaux et économiques que génèrent nos détritus. L'exposition fait la clarté sur la notion même de " déchets ", pour comprendre leur nature, leur dangerosité, leur traitement et leur impact.