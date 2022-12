Remporte tes places pour l’exposition “Harry Potter : L’Expérience en Forêt Interdite”

Depuis le 5 novembre, tu peux retrouver au Château et domaine de Groenenberg à Sint-Pieters-Leeuw, l’exposition “Harry Potter : l’Expérience en Forêt Interdite”. A cette occasion, OUFtivi te propose un concours pour remporter des places pour toi et ta famille.

À la tombée de la nuit, de fascinantes lumières transformeront le paysage en un parcours extérieur magique pour le plus grand plaisir des familles. En te frayant un chemin dans les profondeurs de la forêt et en suivant le sentier illuminé, tu découvriras de merveilleuses surprises, dont certains de tes moments favoris de la Forêt Interdite. Tu pourras aussi rencontrer des créatures mystiques telles que les Hippogriffes, centaures, licornes, Niffleurs et bien d’autres encore…